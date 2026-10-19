Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lockheed Martin-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Lockheed Martin-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Lockheed Martin-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lockheed Martin-Papier bei 495.15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20.196 Lockheed Martin-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lockheed Martin-Papiers auf 552.09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’149.95 USD wert. Das entspricht einem Plus von 11.50 Prozent.
Der Börsenwert von Lockheed Martin belief sich zuletzt auf 127.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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