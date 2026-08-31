S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lockheed Martin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Lockheed Martin-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Lockheed Martin-Anteile an diesem Tag bei 448.35 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lockheed Martin-Aktie investiert, befänden sich nun 2.230 Lockheed Martin-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 563.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’257.61 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 25.76 Prozent.

Der Marktwert von Lockheed Martin betrug jüngst 130.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch