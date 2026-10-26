S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 3 Jahren eingefahren

Die Lockheed Martin-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 445.97 USD. Bei einem Lockheed Martin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.224 Lockheed Martin-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135.48 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Anteils am 23.10.2026 auf 604.18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35.48 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lockheed Martin eine Börsenbewertung in Höhe von 139.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch