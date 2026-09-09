Live Nation Entertainment Aktie 2399470 / US5380341090
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Live Nation Entertainment-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Live Nation Entertainment-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 09.09.2016 wurde das Live Nation Entertainment-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Live Nation Entertainment-Anteile betrug an diesem Tag 25.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 388.199 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66’168.48 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Papiers am 08.09.2026 auf 170.45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 561.68 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Live Nation Entertainment zuletzt 40.91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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