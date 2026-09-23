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Live Nation Entertainment Aktie 2399470 / US5380341090

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Lohnende Live Nation Entertainment-Investition? 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Live Nation Entertainment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie Investoren gebracht.

Live Nation Entertainment
139.80 CHF 0.55%
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Heute vor 3 Jahren wurden Live Nation Entertainment-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Live Nation Entertainment-Anteile bei 79.75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.539 Live Nation Entertainment-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 169.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’129.66 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 112.97 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Live Nation Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 39.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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