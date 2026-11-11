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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Live Nation Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Live Nation Entertainment-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141.85 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.497 Live Nation Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (178.25 USD), wäre die Investition nun 12’566.09 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 25.66 Prozent.
Alle Live Nation Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Live Nation Entertainment IncShs
Analysen zu Live Nation Entertainment IncShs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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