S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Live Nation Entertainment-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141.85 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.497 Live Nation Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (178.25 USD), wäre die Investition nun 12’566.09 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 25.66 Prozent.

Alle Live Nation Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch