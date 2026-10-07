S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Live Nation Entertainment-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27.59 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.625 Live Nation Entertainment-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 171.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 622.69 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 522.69 Prozent.

Am Markt war Live Nation Entertainment jüngst 40.07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch