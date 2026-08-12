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Live Nation Entertainment-Investition im Blick 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie Investoren gebracht.

Live Nation Entertainment
149.71 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Live Nation Entertainment-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26.45 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.807 Live Nation Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (183.33 USD), wäre das Investment nun 6’931.19 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 593.12 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Live Nation Entertainment einen Börsenwert von 43.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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