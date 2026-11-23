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|Profitables Lennar-Investment?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lennar-Aktien gewesen.
Die Lennar-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Lennar-Aktie an diesem Tag bei 127.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Lennar-Papier investiert hätte, hätte er nun 78.474 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 80.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’336.03 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 6’336.03 USD, was einer negativen Performance von 36.64 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Lennar belief sich jüngst auf 19.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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