Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lennar von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Lennar-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurden Lennar-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 91.85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.887 Lennar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lennar-Papiers auf 79.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 868.92 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13.11 Prozent.
Lennar wurde am Markt mit 19.24 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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