S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lennar von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Lennar-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 121.11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.257 Lennar-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 690.36 USD, da sich der Wert eines Lennar-Papiers am 13.11.2026 auf 83.61 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30.96 Prozent vermindert.

Insgesamt war Lennar zuletzt 19.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch