S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Lennar-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40.42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.474 Lennar-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 88.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219.54 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 119.54 Prozent erhöht.

Lennar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch