|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lennar-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Lennar-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40.42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.474 Lennar-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 88.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219.54 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 119.54 Prozent erhöht.
Lennar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lennar Corp.
|
16:02
|S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lennar-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 leichter (finanzen.ch)
|
22.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lennar von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
12.10.26
|S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Lennar Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.