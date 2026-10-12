S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht

Am 12.10.2016 wurden Lennar-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 243.315 Lennar-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’659.79 USD, da sich der Wert eines Lennar-Papiers am 09.10.2026 auf 76.69 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86.60 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Lennar einen Börsenwert von 18.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch