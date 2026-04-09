Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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09.04.2026 16:36:17
S&P 500-Papier Lennar-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht Lennar für Aktionäre vor
Anleger aufpasst: So hoch fällt die Lennar-Dividende aus.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Lennar am 08.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2.00 USD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Die Gesamtausschüttung von Lennar beläuft sich auf 520.96 Mio. USD. Damit wurde die Lennar-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5.08 Prozent gekappt.
Veränderung der Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss die Lennar-Aktie via New York bei einem Wert von 88.63 USD. Das Lennar-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1.52 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1.15 Prozent betrug.
Aktienkurs vs. reale Rendite
Innerhalb von 3 Jahren fiel der Kurs von Lennar via New York um 13.61 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -9.86 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Lennar
Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 2.25 Prozent bedeuten.
Kerndaten der Lennar-Aktie
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Lennar beläuft sich aktuell auf 21.238 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lennar beläuft sich aktuell auf 16.44. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Lennar einen Umsatz von 34.131 Mrd.USD sowie ein EPS von 7.98 USD.
Redaktion finanzen.ch
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