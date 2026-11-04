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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leidos-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leidos-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die Leidos-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 199.55 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Leidos-Aktie investiert hat, hat nun 5.011 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 134.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 675.12 USD wert. Mit einer Performance von -32.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Leidos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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