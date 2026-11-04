S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leidos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Leidos-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 199.55 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Leidos-Aktie investiert hat, hat nun 5.011 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 134.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 675.12 USD wert. Mit einer Performance von -32.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Leidos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch