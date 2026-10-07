S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leidos von vor einem Jahr bedeutet

Am 07.10.2025 wurde die Leidos-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Leidos-Anteile bei 197.00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.508 Leidos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 116.69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 59.23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.77 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Leidos belief sich zuletzt auf 14.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch