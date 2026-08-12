Leidos Holdings Aktie 22313709 / US5253271028
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leidos von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Leidos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 12.08.2025 wurde das Leidos-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Leidos-Anteile an diesem Tag bei 178.02 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Leidos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.617 Leidos-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 140.89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 791.43 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20.86 Prozent.
Leidos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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