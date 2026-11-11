S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leidos von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Leidos-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 103.55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 96.572 Leidos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’253.50 USD, da sich der Wert einer Leidos-Aktie am 10.11.2026 auf 137.24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.54 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Leidos belief sich jüngst auf 16.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch