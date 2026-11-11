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|Lukrativer Leidos-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leidos von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Leidos eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Leidos-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 103.55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 96.572 Leidos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’253.50 USD, da sich der Wert einer Leidos-Aktie am 10.11.2026 auf 137.24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.54 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Leidos belief sich jüngst auf 16.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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