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|Lukrativer Leidos-Einstieg?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leidos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Leidos-Aktien gewesen.
Das Leidos-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Leidos-Anteile an diesem Tag bei 91.17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Leidos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.097 Leidos-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Leidos-Papiers auf 128.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.67 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40.67 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Leidos belief sich jüngst auf 15.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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