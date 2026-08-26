Leidos Holdings Aktie 22313709 / US5253271028
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Leidos-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Leidos-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Leidos-Papier an diesem Tag 97.89 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.022 Leidos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 137.44 USD, da sich der Wert eines Leidos-Anteils am 25.08.2026 auf 134.54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.44 Prozent zugenommen.
Der Leidos-Wert an der Börse wurde auf 17.35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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