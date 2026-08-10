S&P 500-Papier Leggett Platt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leggett Platt von vor 5 Jahren gekostet

Das Leggett Platt-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48.40 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Leggett Platt-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 206.612 Leggett Platt-Aktien. Die gehaltenen Leggett Platt-Anteile wären am 07.08.2026 1’987.60 USD wert, da der Schlussstand 9.62 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80.12 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Leggett Platt eine Marktkapitalisierung von 1.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch