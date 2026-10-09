Las Vegas Sands Aktie 1946078 / US5178341070
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie Anlegern gebracht.
Das Las Vegas Sands-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51.86 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.928 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Las Vegas Sands-Papiers auf 36.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.39 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Las Vegas Sands eine Marktkapitalisierung von 23.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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