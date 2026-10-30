S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Las Vegas Sands-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 57.75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Las Vegas Sands-Aktie investiert, befänden sich nun 1.732 Las Vegas Sands-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Las Vegas Sands-Papiers auf 37.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64.14 USD wert. Damit wäre die Investition 35.86 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Las Vegas Sands eine Marktkapitalisierung von 23.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch