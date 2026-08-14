S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Las Vegas Sands-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Las Vegas Sands-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Las Vegas Sands-Anteile bei 54.12 USD. Bei einem Las Vegas Sands-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.477 Las Vegas Sands-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Las Vegas Sands-Papiers auf 45.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 845.71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.43 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Las Vegas Sands eine Börsenbewertung in Höhe von 29.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch