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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Las Vegas Sands-Investment von vor 10 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Las Vegas Sands-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Las Vegas Sands-Aktie 62.84 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.913 Las Vegas Sands-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 632.72 USD, da sich der Wert eines Las Vegas Sands-Anteils am 25.11.2026 auf 39.76 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36.73 Prozent abgenommen.
Der Las Vegas Sands-Wert an der Börse wurde auf 24.86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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