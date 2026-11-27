Vor 10 Jahren wurden Las Vegas Sands-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Las Vegas Sands-Aktie 62.84 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.913 Las Vegas Sands-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 632.72 USD, da sich der Wert eines Las Vegas Sands-Anteils am 25.11.2026 auf 39.76 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36.73 Prozent abgenommen.

Der Las Vegas Sands-Wert an der Börse wurde auf 24.86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch