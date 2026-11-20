Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Las Vegas Sands-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Las Vegas Sands-Aktie 38.26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.614 Las Vegas Sands-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102.80 USD, da sich der Wert eines Las Vegas Sands-Papiers am 19.11.2026 auf 39.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.80 Prozent erhöht.

Insgesamt war Las Vegas Sands zuletzt 24.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch