S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in L3Harris Technologies von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die L3Harris Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der L3Harris Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 241.75 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in L3Harris Technologies-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.137 L3Harris Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (248.77 USD), wäre das Investment nun 1’029.04 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2.90 Prozent gesteigert.

L3Harris Technologies war somit zuletzt am Markt 45.44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch