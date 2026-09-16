S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem L3Harris Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

L3Harris Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 172.72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57.897 L3Harris Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 14’454.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 249.66 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44.55 Prozent zugenommen.

Der L3Harris Technologies-Wert an der Börse wurde auf 46.29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch