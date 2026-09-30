S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine L3Harris Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der L3Harris Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der L3Harris Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 91.61 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investierten, hätten nun 10.916 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (236.47 USD), wäre die Investition nun 2’581.27 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 2’581.27 USD, was einer positiven Performance von 158.13 Prozent entspricht.

Am Markt war L3Harris Technologies jüngst 44.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch