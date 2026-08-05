S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Die L3Harris Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 88.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das L3Harris Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112.689 L3Harris Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 32’150.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 285.30 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +221.50 Prozent.

Insgesamt war L3Harris Technologies zuletzt 51.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch