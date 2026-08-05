L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen L3Harris Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die L3Harris Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 88.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das L3Harris Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112.689 L3Harris Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 32’150.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 285.30 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +221.50 Prozent.
Insgesamt war L3Harris Technologies zuletzt 51.75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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