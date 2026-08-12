S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in L3Harris Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Die L3Harris Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der L3Harris Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 270.21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.370 L3Harris Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der L3Harris Technologies-Aktie auf 286.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.85 Prozent erhöht.

L3Harris Technologies war somit zuletzt am Markt 54.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch