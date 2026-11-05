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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Kroger eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden Kroger-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Kroger-Aktie an diesem Tag bei 42.32 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Kroger-Aktie investiert hat, hat nun 23.629 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’629.73 USD, da sich der Wert eines Kroger-Anteils am 04.11.2026 auf 68.97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62.97 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Kroger betrug jüngst 39.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Kroger
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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