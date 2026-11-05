S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Kroger-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Kroger-Aktie an diesem Tag bei 42.32 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Kroger-Aktie investiert hat, hat nun 23.629 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’629.73 USD, da sich der Wert eines Kroger-Anteils am 04.11.2026 auf 68.97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62.97 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Kroger betrug jüngst 39.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch