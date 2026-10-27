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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kraft Heinz Company-Investment verlieren können.
Am 27.10.2023 wurde die Kraft Heinz Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.44 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hat, hat nun 318.066 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 24.73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7’865.78 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21.34 Prozent abgenommen.
Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 29.29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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