Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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|Lukratives Kraft Heinz Company-Investment?
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das Kraft Heinz Company-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Kraft Heinz Company-Aktie an diesem Tag bei 27.69 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 361.141 Kraft Heinz Company-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 25.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’270.49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.30 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Kraft Heinz Company einen Börsenwert von 30.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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