S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 03.11.2021 wurden Kraft Heinz Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kraft Heinz Company-Aktie bei 37.42 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.672 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers auf 24.93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66.62 USD wert. Das entspricht einem Minus von 33.38 Prozent.

Kraft Heinz Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch