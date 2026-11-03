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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 03.11.2021 wurden Kraft Heinz Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kraft Heinz Company-Aktie bei 37.42 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.672 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers auf 24.93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66.62 USD wert. Das entspricht einem Minus von 33.38 Prozent.
Kraft Heinz Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Kraft Heinz Company
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Kraft Heinz Company am 03.11.2026
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