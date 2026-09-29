Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurde das Kraft Heinz Company-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Kraft Heinz Company-Papier bei 33.64 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Kraft Heinz Company-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.727 Kraft Heinz Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 700.36 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 28.09.2026 auf 23.56 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29.96 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Kraft Heinz Company eine Börsenbewertung in Höhe von 27.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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