Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Kraft Heinz Company-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kraft Heinz Company-Anteile bei 87.05 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.149 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25.79 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Papiers am 12.10.2026 auf 22.45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 74.21 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Kraft Heinz Company eine Marktkapitalisierung von 26.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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