S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kinder Morgan von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26.75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.738 Kinder Morgan-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kinder Morgan-Aktie auf 31.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116.34 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.34 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Kinder Morgan belief sich jüngst auf 69.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch