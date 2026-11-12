S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kinder Morgan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Kinder Morgan-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kinder Morgan-Anteile betrug an diesem Tag 16.68 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kinder Morgan-Aktie investiert, befänden sich nun 599.520 Kinder Morgan-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18’938.85 USD wert. Damit wäre die Investition um 89.39 Prozent gestiegen.

Kinder Morgan war somit zuletzt am Markt 69.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch