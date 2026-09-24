S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kinder Morgan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Kinder Morgan-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kinder Morgan-Aktie bei 21.94 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 45.579 Kinder Morgan-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’429.81 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Papiers am 23.09.2026 auf 31.37 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42.98 Prozent angewachsen.

Kinder Morgan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 69.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch