S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor einem Jahr eingebracht

Am 29.10.2025 wurden Kinder Morgan-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kinder Morgan-Aktie an diesem Tag 25.90 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.861 Kinder Morgan-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129.58 USD, da sich der Wert einer Kinder Morgan-Aktie am 28.10.2026 auf 33.56 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 129.58 USD, was einer positiven Performance von 29.58 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Kinder Morgan betrug jüngst 74.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch