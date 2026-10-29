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|Rentable Kinder Morgan-Anlage?
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Kinder Morgan-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 29.10.2025 wurden Kinder Morgan-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kinder Morgan-Aktie an diesem Tag 25.90 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.861 Kinder Morgan-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129.58 USD, da sich der Wert einer Kinder Morgan-Aktie am 28.10.2026 auf 33.56 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 129.58 USD, was einer positiven Performance von 29.58 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Kinder Morgan betrug jüngst 74.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kinder Morgan Inc (P)
Analysen zu Kinder Morgan Inc (P)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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