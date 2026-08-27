Kinder Morgan Aktie 12411428 / US49456B1017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Kinder Morgan-Investment?
|
27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kinder Morgan-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kinder Morgan-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.658 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kinder Morgan-Papiere wären am 26.08.2026 149.14 USD wert, da der Schlussstand 32.02 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 49.14 Prozent.
Jüngst verzeichnete Kinder Morgan eine Marktkapitalisierung von 68.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kinder Morgan Inc (P)
Analysen zu Kinder Morgan Inc (P)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.