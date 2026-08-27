S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kinder Morgan-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.658 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kinder Morgan-Papiere wären am 26.08.2026 149.14 USD wert, da der Schlussstand 32.02 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 49.14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Kinder Morgan eine Marktkapitalisierung von 68.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch