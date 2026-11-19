Am 19.11.2016 wurde die Kinder Morgan-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 21.67 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4.615 Kinder Morgan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kinder Morgan-Aktie auf 31.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.72 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Kinder Morgan bezifferte sich zuletzt auf 70.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch