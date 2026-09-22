Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kimco Realty-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kimco Realty gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17.69 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.653 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 127.42 USD, da sich der Wert eines Kimco Realty-Papiers am 21.09.2026 auf 22.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.42 Prozent gesteigert.
Alle Kimco Realty-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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