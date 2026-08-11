S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kimco Realty-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das Kimco Realty-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30.42 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.287 Kimco Realty-Papiere. Die gehaltenen Kimco Realty-Anteile wären am 10.08.2026 79.26 USD wert, da der Schlussstand 24.11 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 20.74 Prozent.

Kimco Realty wurde am Markt mit 16.42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch