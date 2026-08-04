Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kimco Realty-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Kimco Realty-Papiers betrug an diesem Tag 20.54 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 486.855 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25.41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’370.98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 23.71 Prozent.
Insgesamt war Kimco Realty zuletzt 17.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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