Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kimco Realty-Investment im Blick
|
25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Kimco Realty eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18.75 USD. Bei einem Kimco Realty-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 533.333 Kimco Realty-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 12’917.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.22 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.17 Prozent vermehrt.
Kimco Realty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.14 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kimco Realty Corp.
|
16:02
|S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kimco Realty-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kimco Realty-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Kimco Realty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kimco Realty von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Kimco Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kimco Realty Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.