S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18.75 USD. Bei einem Kimco Realty-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 533.333 Kimco Realty-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 12’917.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.22 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.17 Prozent vermehrt.

Kimco Realty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch