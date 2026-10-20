Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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|Lukratives Kimco Realty-Investment?
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kimco Realty von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kimco Realty gewesen.
Die Kimco Realty-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Kimco Realty-Papier investiert hätte, hätte er nun 59.880 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 22.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’358.68 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’358.68 USD entspricht einer Performance von +35.87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Kimco Realty bezifferte sich zuletzt auf 15.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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