Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kimberly-Clark von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Kimberly-Clark-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kimberly-Clark-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kimberly-Clark-Aktie bei 136.48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.733 Kimberly-Clark-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 110.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18.89 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Kimberly-Clark bezifferte sich zuletzt auf 36.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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