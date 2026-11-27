Vor 3 Jahren wurde die Kimberly-Clark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kimberly-Clark-Aktie an diesem Tag 122.40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.817 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 109.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.58 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Kimberly-Clark belief sich jüngst auf 66.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch